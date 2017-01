Mediaset, un Natale ricco di film e musica

09:03 - Con le festività natalizie Canale 5, Italia 1 e Retequattro si arricchiscono di film legati al tema del Natale con qualche incursione nella musica. Se il 25 dicembre sulla rete ammiraglia Mediaset va in onda in prima serata "Natale a Castlebury Hall", su Italia 1 in prima tv alle 21.10 c'è l'evento musicale "Ligabue Campovolo 2.0". Su Retequattro si inizia dalle 12 con gli evergreen "Marcellino pane e vino" e "Cantando sotto la pioggia" (14.50).

Da segnalare sempre per il 25 dicembre "Opera On Ice" alle 17.10 il 25 su Canale 5 dall'Arena di Verona con Alfonso Signorini e il volto del Tg5 Costanza Calabrese. Madrina per la terza volta la campionessa Carolina Kostner mentre l'ospite d'onore è Carolina di Monaco. Dunque occhi puntati su "Castlebury Hall" il film su Canale 5 che narra la storia di Jules (Katie McGrath), poco più che ventenne, che si ritrova ad occuparsi dei due nipotini a causa della morte di sua sorella e del marito di lei. Mentre cerca di barcamenarsi con la sua nuova vita, riceve l'invito del duca di Castlebury Hall (Roger Moore), nonno dei bambini, ad andare a trascorrere il Natale al suo castello.



"Ligabue Campovolo 2.0" è il concerto dell'artista al Campovolo di Reggio Emilia, svoltosi il 16 luglio 2011 di fronte a 120mila persone che hanno fatto festa per due interi giorni. E' stato immortalato anche in un film. Oltre le immagini del concerto, la parte docufilm, che si snoda durante tutta la pellicola, svela un inedito Luciano Ligabue che, nei luoghi in cui vive, racconta l'appassionante storia di un sogno nato vent'anni prima. Ancora cinema il 26 dicembre su Canale 5 con "Io & Marilyn" di e con Leonardo Pieraccioni mentre Italia 1 sempre in prima serata avrà protagonista Hugh Jackman in "X Men - Conflitto Finale".



Le strenne all'insegna del crime d'autore di "Top Crime" prevedono: per il 24 dicembre, due grandi classici in prima e seconda serata: "Assassinio sull'Orient Express" e "Delitto sotto il sole".



HOLIDAY ON IRIS CON IL CINEMA DI QUALITÀ - La Rete tematica Mediaset dedicata al cinema di qualità, per il lungo periodo festivo proporrà una speciale settimana di programmazione (“Holiday On Iris”) e due maratone (“Un Capodanno vietato” e “MusiCult”) ricchi di pellicole di culto. “Holiday On Iris”, fino al 28 dicembre, in prime-time, offre una serie di classici come “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” e “Little Miss Sunshine”. A Santo Stefano, in particolare, Liz Taylor sarà protagonista di una retrospettiva di quattro titoli: “L’ultima volta che vidi Parigi”, “Lord Brummel”, “Il padre della sposa” e “Venere in visione”.