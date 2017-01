Mediaset Connect, una app per interagire con "Lucignolo 2.0"

12:23 - E' partito il 13 ottobre, su Italia 1 alle 21.15, "Lucignolo 2.0", il settimanale di approfondimento Videonews che racconta il nuovo mondo dei giovani, tra navigazioni Internet e relazioni sociali online, fino ad arrivare a scivolosi incontri al buio e a forme di dipendenza dal web. Gli spettatori possono seguire in esclusiva alcuni contenuti live grazie a "Mediaset Connect", la nuova app gratuita di Mediaset che permette di interagire con tv.

L'app per smartphone e tablet, è scaricabile dal sito MediasetConnect. Grazie ad essa si potrà interagire con il programma con commenti e opinioni e indirizzare l'andamento della puntata con la propria partecipazione.



Un modo alternativo e nuovo di fruire i programmi televisivi, interagendo direttamente con loro e diventato così protagonisti e non semplici spettatori passivi. L'applicazione non sarà dedicata solo a "Lucignolo 2.0" ma può essere utilizzata anche con altre tipologie di programmi Mediaset.