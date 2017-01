Max Cavallari: "Colleghi parlano male"

10:09 - E' uno sfogo amaro quello che Max Cavallari, comico dei Fichi d'India, affida a Facebook e che indirizza all'amico di sempre Bruno Arena, colpito da un aneurisma cerebrale il 17 febbraio. "Ciao gemello sai che mi hanno detto che ci sono molti autori e colleghi che parlano male di me ... Sai non è novità vero.... Ma gli auguro tanto successo e fortuna perché a me non ma ne fotte un cazzo.... Ps. Vivo per aspettarti...".

Bruno negli ultimi mesi è migliorato molto: finalmente riesce a mangiare da solo, deglutisce i liquidi, sorride e gioca a tetris. In questo periodo Max ha sempre aggiornato, d'accordo con la famiglia, i fan sullo stato di salute dell'amico e collega. Alla fine di novembre, sempre sul social network, aveva raccontato del loro incontro: "Sto arrivando da te, mancano pochi km. Sento una cosa forte allo stomaco, come dei crampi. Schiaccio forte l'acceleratore, il cuore mi batte, mi tremano un po' le gambe, l’emozione di vederti è forte, piango e rido. E' come un provino, è come la nostra prima, è come il film con Benigni, è come il nostro primo premio, è come la nostra amicizia. Fermo l'auto, scendo e respiro forte". E subito dopo: "E' stato bello pranzare insieme oggi emozionante come sul palco". Ma evidentemente non tutti hanno gradito le esternazioni di Max.