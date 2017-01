Massimo Troisi inedito a "Supercinema"

12:10 - Giovedì 14 novembre, in seconda serata, nuovo appuntamento con "Supercinema". Puntata speciale dedicata all'ottava edizione del Festival di Roma con l'omaggio a Massimo Troisi. All'attore, scomparso 19 anni fa, il Festival dedica una mostra fotografica e il documentario "Il mio cinema secondo me" del quale "Supercinema" mostra, in anteprima, immagini inedite.

E ancora, ritratto della madrina del Festival, Anna Foglietta, attrice sempre più apprezzata da pubblico e critica, dopo i successi ottenuti in “Nessuno mi può giudicare” e “Mai Stati Uniti”.