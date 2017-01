Mario Balotelli a Verissimo: "Vorrei vivere da persona normale"

17:48 - L'attaccante del Milan Mario Balotelli ha messo nero su bianco il suo sogno nel cassetto in una lettera inviata al programma di Canale 5 "Verissimo", in onda sabato 7 dicembre alle 16: "Vivere come una persona normale". E ancora: "Il periodo è molto movimentato - racconta Balotelli - Soprattutto per quel che mi riguarda".

"Molte volte ogni mio gesto anche un semplice tweet dedicato a un amico vero, un lottatore, uno sportivo sano come me, viene utilizzato per seconde letture, doppi fini che non mi interessano. All'estero non è così. - continua Balo nelle parole che saranno lette in studio da Silvia Toffanin - Ci sarà un motivo se il Time mi ha inserito tra le cento persone più influenti al mondo". E infine: "So di essere un ragazzo fortunato ma a volte anche a me piacerebbe vivere come una persona normale".