Marini: "Medjugorje luogo meraviglioso"

13:18 - Non solo lustrini e abiti sgargianti per Valeria Marini, che nello studio di "Domenica Live" ha messo a nudo il suo lato più intimo e religioso. La showgirl ha. infatti. raccontato del suo pellegrinaggio a Medjugorje, svelando di essere rimasta rapita dall'atmosfera del luogo: "E' stata un'esperienza meravigliosa. Ci sono tanti fedeli che parlano alla Madonna tramite i veggenti.In questo momento c'è tanto bisogno di Fede".

"Era già due anni che volevo andare, avevo sentito parlare di questo posto meraviglioso - ha raccontato la Marini - E' bellissimo vedere tante persone che vanno lì anche nella sofferenza ma con il sorriso della speranza. Era un viaggio che desideravo fare ed è stata una bellissima esperienza, ci voglio tornare presto".