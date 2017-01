Maria De Filippi: "La classe di Amici la faremo subito al Teatro Massimo di Roma"

12:35 - Maria De Filippi è intervenuta a Rtl 102.5 al posto del marito durante "Radio Costanzo Show" con Pierluigi Diaco. "Sono qui perché Maurizio non c’è perché ha la febbre. - ha esordito Maria - E' ancora in convalescenza che è stata la più lunga del previsto, mi ha chiesto non posso andare per favore vai tu". Poi ha anticipato che "Amici 13" inizia a fine novembre su Canale 5 subito con la classe formata, eccezionalmente al Teatro Massimo di Roma.

"Fino allo scorso anno siamo partiti con le 'leve' venivano fatti i casting in diretta. - ha spiegato la conduttrice e autrice - Quest'anno partiamo con la formazione della classe direttamente al Teatro Massimo di Roma che era già stato preso per "Italia's Got Talent". Abbiamo ottimizzato tutto e siccome dobbiamo cambiare un pochino la scenografia per far posto alla band, abbiamo ottimizzato quello che abbiamo già affittato".