Maria De Filippi a "C'è posta per te" punta su Hollywood

08:55 - Maria De Filippi scalda i motori per la nuova edizione di "C'è posta per te" che torna a gennaio sempre in prima serata su Canale 5 e sfodera un poker d'assi. Perché come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" nella nuova attesissima stagione ci saranno quattro ospiti importantissimi. Da Patrick Dempsey a Charlize Theron, da Orlando Bloom a Marco Mengoni. Insomma, tanto Hollywood e star nostrane. Un successo assicurato.

Tutto è pronto quindi per lo show che da anni sbanca l'Auditel. Si comincia con Dempsey, il dottor Stranamore di "Grey's Anatomy", che è già statao ospite della De Filippi ad "Amici", si prosegue con il premio Oscar del 2004 per "Monster", ovvero la Theron e con Bloom, fresco di separazione dalla bella moglie Miranda Kerr. Dulcis in fundo il cantante italiano del momento, Mengoni. Maria è "pronta a correre" per vincere come sempre la sfida degli ascolti.