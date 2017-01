Maria Bello: "Amo la mia amica"

12:29 - Famiglia moderna per l'attrice di "Touch" Maria Bello, che ha colto il week-end del Ringraziamento per fare coming out e presentare in famiglia la sua fidanzata, l'amica di lunga data Clare Munn. In un articolo apparso sul "New York Times" l'attrice ha raccontato di come ha spiegato la situazione al figlio Jackson: "Ho preso un respiro profondo, sapendo che la notizia avrebbe avuto un grosso impatto sulle nostre vite".

La Bello è stata spinta a fare coming-out soprattutto per amore verso il figlio, avuto 12 anni fa dall'ex marito Dan McDermott, a cui non voleva più nascondere il suo orientamento sessuale.



"Mi stavo innamorando di una donna che era stata la mia migliore amica e, come succede, questa persona era una sorta di seconda mamma per mio figlio - ha scritto l'attrice in un articolo pubblicato sul New York Times - Quando finalmnete ho fatto il nome di Claire lui mi ha guardato e, dopo quella che mi è sembrata un'eternità, mi ha sorriso dicendomi Mamma, l'amore è amore, non importa chi ami".