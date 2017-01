Marge Simpson modella per "Vogue"

12:53 - Dopo anni di vita da madre e casalinga anche Marge Simpson ha avuto la sua rivincita. La mammina gialla si è infatti trasformata in modella per "Vogue" UK, davanti all' "obbiettivo" del fotografo Alexsandro Palombo. Marge ha rivisitato i look più iconici del mondo della moda; dall'abito svolazzante di Marilyn Monroe a quello da sera di Lady D., dal tubino nero di Audrey Hepburn fino all'abito-bandiera di Geri Halliwell.

"C'è una Marge Simpson in ogni donna e con questo tributo voglio accendere la magia di ogni donna: la forza, la femminilità, l'eleganza, l'erotismo e la bellezza - ha spiegato l'artista al magazine inglese - Ho selezionato con attenzione quello che, secondo me, ha davvero influenzato lo stile negli ultimi 100 anni. Ognuno di questi vestiti ha cambiato il corso della storia della moda, dando una nuova visione estetico che ha anticipato il cambiamenti sociali".