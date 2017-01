Mara Maionchi si commuove a "Io Canto"

10:17 - Momenti di commozione in studio a "Io Canto" quando Marco Muraro e Miriam Di Pisa hanno presentato il brano inedito "Grazie Mà", scritto da Cristian Calienni. I giudici, Mara Maionchi in testa, avevano le lacrime negli occhi per le parole della canzone in bilico tra pop e rap che è un omaggio all'amore e all'affetto dei figli per le mamme. "Grazie Mà" è stata scelta personalmente dal regista e ideatore della trasmissione Roberto Cenci.