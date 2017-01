Manuela Arcuri, mamma felice a "Verissimo"

16:54 - Sabato 23 novembre alle 16 su Canale 5 appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Tra gli ospiti: Xosé Barato, alias il dottor Alberto nella soap "Il Segreto", Manuela Arcuri che aspetta il suo primo figlio, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo che presentato "Questi siamo noi" in onda su Canale 5 in prima serata il 25 novembre.

Intervista esclusiva a Gabriella, mamma di Fabrizio Corona, che commenterà la toccante lettera scritta dal figlio alla redazione di "Verissimo".