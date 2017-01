Manson, viso "shock" al naturale

10:31 - Ha fatto carriera grazie a look macabri e sopra le righe, ma a 44 anni Marilyn Manson - al secolo Brian Hugh Warner - ha mostrato il suo volto "umano" su Twitter. La foto in cui appare con il viso struccato e i capelli biondi è stata scattata sul set della serie tv "Eastbound & Down", dove apparirà con un piccolo cameo. Dopo le tute di latex e le lenti a contatto da rettile, Manson si gode finalmente un po' di normalità

Manson ha confessato di essere un vero fan della serie tv, che racconta la storia di un ex giocatore di baseball che ritorna alla sua vecchia scuola per insegnare educazione fisica. Lo show era diventato una vera e propria ossessione per il cantante, che per anni ha fatto pressioni per apparire nella serie prima di essere accontentato.