Madonna, presentatrice tv di lusso per Justin Timberlake

14:40 - Justin Timberlake si è concesso una presentatrice d'eccezione per la sua entrata al "Saturday Night Live". Il golden boy della musica americana è stato infatti annunciato dalla regina del pop Madonna, che ha urlato il suo nome come una vera fan in delirio. Timberlake si è esibito sul palco dello show comico sulle note del suo singolo "Only When I Walk Away", tra fasci laser verdi e luci stroboscopiche.