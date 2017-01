Lucy Mecklenburgh, décolleté mozzafiato per la sex-bomb inglese

11:09 - Sguardo malizioso e pose da lolita per la sex-bomb inglese Lucy Mecklenburgh, che su FHM sfoggia curve mozzafiato. Famosa in patria per aver partecipato al reality TOWIE (The Only Way Is Essex), Lucy attira gli sguardi dei maschietti con tacchi alti e lingerie sexy, coccolando divertita il suo tenero amico a quattrozampe. Non è la prima volta che la modella mostra le sue grazie e per il 2014 ha già pronto un calendario senza veli.

Nell'attesa di vederla appesa al muro per i prossimo 12 mesi, i fan possono ammirare il fisico scolpito della modella su Instagram e Twitter. Attraverso i social network Lucy sponsorizza infatti una serie di video-fitness che stanno già riscuotendo successo tra i suoi ammiratori.