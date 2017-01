Lucignolo 2.0, tattoo shock agli occhi

09:58 - Enrico Ruggeri, durante la scorsa puntata di "Lucignolo 2.0" andata in onda domenica 20 ottobre su Italia 1, ha intervistato Christian. Il ragazzo ha il corpo completamente ricoperto di tatuaggi, arrivando a ritoccarsi persino gli occhi. Una passione ma anche una filosofia di vita che Christian ha abbracciato sin da quando aveva 14 anni: "I tatuaggi sono una parte di me, non sarei più me stesso se non l'avessi".