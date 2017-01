Luce Caponegro: "Mio marito mi ha lasciata dopo un volo sciamanico"

09:36 - Luce Caponegro ha svelato a "Domenica Live", in una intervista con Barbara d'Urso, i motivi della rottura del suo matrimonio con Antonino Putortì, in seguito ad un'esperienza mistica e di meditazione. "Dopo un volo sciamanico - spiega - mio marito ha detto Ho visto chiaramente che non sono più connesso con te, non ti amo più, vado via". Ma l'attrice non si scoraggia: "Ho sofferto molto ma ora sto bene, mi affido all'universo".