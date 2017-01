Lory Del Santo: "Vi presento Marco"

10:42 - Lory Del Santo può chiedere di tutto ai suoi uomini, anche di dimagrire di 8 kg in dieci giorni come è successo con il suo ultimo toy-boy, il 21enne Marco Cucolo. Per ricompensarlo del digiuno, Lory ha deciso di fargli una sorpresa ed è andata a prenderlo all'aeroporto scortata dalle telecamere di "Pomeriggio Cinque: "Sicuramente è una sorpresa per me stessa, quello che sto facendo è una cosa unica e irripetibile".