Loretta Goggi: "Gianni Brezza è sempre dentro di me"

17:55 - "So che non è contento che io mi sia tagliata i capelli. Direbbe 'E brava Goggi', in tono beffardo", così Loretta Goggi parla del suo amore ancora vivo per il marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011. Un amore fatto di passione ma anche di tante discussioni, come racconta la cantante in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Erano quelle a tenere vivo il rapporto. Per trentadue volte mi ha detto:'Basta, me ne vado'. Ma poi tornava. Adesso litigo con le sue foto". Una storia durata più di trent'anni, fatta di successi condivisi e di splendidi ricordi. Anche per questo la Goggi ha deciso di scrivere un libro, "Io nascerò", dove spiega la difficoltà di superare il suo dolore e la forza della rinascita.



"Lui è dentro di me adesso, perché si muore per la terra, non per l'anima", continua la cantante con gli occhi velati dalle lacrime ma col sorriso sulle labbra.