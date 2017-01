11:46 - Da "Amici" a "Colorado" e adesso Hollywood. Lorella Boccia non si ferma più. La bella e brava ballerina è infatti nel cast di "Step Up 5". Prima l'annuncio su Facebook: "Irromperò a passi di street dance all'interno della pellicola", poi la prima foto su Twitter in sala prove con i colleghi americani. Per ora sul ruolo è top secret. Le riprese sono tra Las Vegas e il Canada. Il film uscirà nel 2014.