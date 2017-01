Lea Michele torna sexy dopo la morte di Cory Monteith

Tgcom24 >

09:35 - Dimagrita, sexy, pronta a ricominciare e lasciarsi il dolore alle spalle. Grazie anche agli amici, che non hanno mai lasciato sola Lea Michele dopo la morte del compagno Cory Monteith. Così l'attrice di "Glee", che non perde occasione per ricordare l'ex fidanzato, ringrazia dalle pagine di "Elle" la collega Kate Hudson: "Mi ha aperto la sua casa".

"Quando le ho detto che casa mia era assediata dai giornalisti - racconta Lea - mi ha detto subito: 'Vieni a stare da me'. Ha lasciato che la mia famiglia e i miei amici venissero a trovarmi quando volevano. E si assicurava sempre che in frigorifero ci fossero i miei succhi di frutta preferiti. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per quello che ha fatto". Cory, collega sul set di "Glee" e compagno nellla vita, è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Vancouver, a luglio, per overdose di droga: "Ora che sono in questa posizione posso solo scegliere di rialzarmi, ed è esattamente quello che ho intenzione di provare a fare. E' molto difficile, e bisogna essere molto forti per venirne fuori, ma credo che facendo il meglio per me stessa, mostrando al mondo come non ci sia il bisogno di perdere se stessi. So che Cory non vorrebbe altro da me, che prendessi questa situazione per aiutare le altre persone. Ma non so se lo farò, perché non so come fare".