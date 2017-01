Lea Michele scatti sexy per il nuovo album

10:47 - Dopo la morte del fidanzato Cory Monteith, Lea Michele torna a sorridere grazie al lavoro. La star di "Glee" ha infatti condiviso su Twitter delle foto sexy, scattate sul set del servizio fotografico per il suo nuovo album. Fasciata in un abito bianco tagliato maliziosamente sotto il seno o in posa con indosso solo un paio di short e una maglia, Lea sembra finalmente pronta a lasciarsi il lutto alle spalle.