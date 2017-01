Lea Michele, prime immagini del video

11:36 - Nuova carriera per Lea Michele, che dopo essere diventata famosa sul piccolo schermo come la Rachel di "Glee" è pronta a dedicarsi anima e corpo alla sua grande passione: la musica. Su Twitter l'attrice e cantante ha infatti condiviso alcune fotografie scattate sul set del suo primo video commentando: "Oggi sono così eccitata di girare il mio primo video, per il mio primo album. Davvero una giornata incredibile".

La Michele aveva già dimostrato le sue doti canore in televisione con "Glee" grazie al suo alter-ego Rachel, una giovane cantante di talento. Ora che la serie tv chiude i battenti (dopo ben sei stagioni) Lea è pronta a spiccare il volo come solista.