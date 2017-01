Lea Michele: "E' dura senza Cory Monteith"

10:35 - A "Glee" è finalmente arrivato il momento di ricordare Cory Monteith. Il 10 ottobre negli Usa va infatti in onda un episodio tributo all'attore prematuramente scomparso. Nel frattempo Lea Michele, che nella serie veste i panni di Rachel e fidanzata con Cory anche nella vita reale, torna a parlare del loro rapporto speciale in un'intervista a "Tv Week": "E' dura senza di lui, sono contenta di averlo conosciuto".

"E' come se avessi perso due persone - dice Lea - Cory e Finn. Abbiamo realizzato un bellissimo memoriale per Cory, è giusto fare la stessa cosa per Finn. E' stato molto terapeutico". La Michele canterà "Make You Feel My Love" e per tutti è stato emozionante: "Tutti mi chiedono: 'E' dura?', la verità è che è più difficile al lavoro che nella vita. Mi alzavo ogni giorni pensando davvero di essere sotto l'effetto di un incantesimo, che ero fortunata ad averlo nella mia vita. Mi sembra che ciò che sia accaduto a Cory siano pochissimo nell’insieme di chi fosse e della sua vita. Non c’era un uomo più grande di lui, quindi per il tempo passato insieme mi considero molto fortunata".