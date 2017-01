Le star di "Glee" si trasformano in Muppets

08:42 - I Muppets invadono il set di "Glee". La serie tv ha infatti dedicato una puntata speciale ai celebri personaggi di gommapiuma, che per l'occasione hanno preso le fattezze dei protagonisti dello show. Al centro dell'episodio intitolato "Puppet Master" i morbidi alter-ego di Rachel (Lea Michele), Blaine (Darren Criss), Kurt (Chris Colfer) e Santana (Naya Rivera) capiranno l'importanza di non trattare gli altri come semplici pupazzi.