Le Iene, Ultras dei Vip su Teo Mammucari e Ilary Blasi

A sorpresa durante la scorsa puntata de "Le Iene Show", in onda su Italia 1, hanno fatto irruzione Pio e Amedeo a capo degli Ultras dei Vip per travolgere i conduttori Teo Mammucari e Ilary Blasi. La prima "vittima" è stata la moglie di Totti. In caso di vittoria dello scudetto da parte della Roma: "Tu fai lo strip e parte le mia mano" hanno intonato gli irriverenti tifosi tra le risate generali.

Poi è stata la volta di Mammucari "Tu vai in giro a dire che sei Teo il superdotato ma ogni donna è insoddisfatta non è il pacco è solo ovatta!".