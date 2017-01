Laura Chiatti:"Non sono una donna da guepière e reggicalze ma da pigiama"

15:54 - Giovedì 12 dicembre in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Laura Chiatti è sul set di "Pane e Burlesque" con Sabrina Impacciatore e recita i panni di una casalinga alla riscossa attraverso le arti della seduzione: "E' un bel ruolo, ma io non sono una da guepière e reggicalze. Il pubblico mi vede diversa da ciò che sono davvero. Il mio look ideale per una notte con lui è pigiama o tuta e soprattutto calzettoni!".

E ancora, tutte le volte che Totò ha cantato sul grande schermo: da “Miss mia cara Miss” (nel film Yvonne la Nuit), a “Core analfabeta” (Siamo uomini o caporal)i fino alla leggendaria “Geppina Geppi”, cantata al fianco di Anna Magnani in Risate di gioia. Quest’ultimo, capolavoro di Mario Monicelli, proprio in questi giorni è tornato nelle sale cinematografiche, restaurato dalla cineteca di Bologna.