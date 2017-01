Lady Gaga: "Sesso a tre? Divertente!"

08:33 - Dichiarazione-shock per Lady Gaga, intervistata in radio al "The Howard Stern Show". La popstar è stata interpellata sul fidanzato attore Taylor Kinney, protagonista della serie "Chicago Fire", in onda in anteprima su Premium Action, ogni sabato in prima serata. Alla domanda se farebbe mai sesso a 3 con lui e un'altra donna, Lady Gaga ha risposto: "Sarebbe divertente!".

“Lui è amorevole, non gli importa che io sia famosa, sono la sua bambina – ha commentato Lady Gaga – siamo davvero innamorati, non abbiamo regole. A volte non ci sentiamo per giorni e poi ci sentiamo tutti i giorni. Non abbiamo appuntamenti fissi da rispettare. Siamo sempre in giro: siamo come gli zingari”.



Nel corso del programma si è affrontata l’intesa sessuale: “Non sono il tipo che fa sesso di continuo con persone diverse – ha confessato la popstar - Ora sono monogama, l’intesa con Taylor, che sento molto forte, è più mentale che fisica. Siamo molto protettivi uno con l’altra, ci troviamo bene”.