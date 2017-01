La5 offre solo "Torte d'autore"

12:56 - Dal 30 settembre alle 14.25, Paola Azzolina, la cake designer più seguita sul Web, torna su La5 dopo il grande successo della prima edizione di "Torte d'autore", per spiegare, passo dopo passo, come realizzare nuove torte a tema, fatte tutte di zucchero. Da quella per i bambini a quella creativa, dal dolce per le ricorrenze a quello glamour per finire con i regali.

La scorsa stagione ci aveva stupito con "il pomodorone", "l'orsetto Billy", "la maglia del Brasile", "la borsa mare", "colazione da Tiffany", "ciak si gira" e tante altre torte che puntata dopo puntata Paola Azzolina aveva mostrato come realizzare. Per la prima puntata preparatevi a gustare un bel sacchetto di pop corn, proprio come se foste al cinema!