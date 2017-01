17 dicembre 2013 La star delle soap Crystal Hunt ha spaccato un bicchiere in faccia ad una donna L'attrice di "Sentieri" è stata arrestata dopo l'aggressione in un bar Tweet google 0 Invia ad un amico

14:14 - Altro che romantiche e svenevoli, le eroine delle soap-opera si possono rivelare delle vere dure nella vita reale. Crystal Hunt, apparsa in "Sentieri" nel ruolo di Lizzie Spaulding, è infatti stata arrestata dalla polizia di Los Angeles per aver spaccato un bicchiere in faccia ad una donna in un bar. L'attrice ha passato la notte in galera ed è stata rilasciata la mattina dopo su cauzione, ma non sono ancora chiari i motivi della lite.

A quanto riporta TMZ la Hunt era al "Pearl's Liquor Bar" di West Hollywood quando una donna si è avvicinata e ha iniziato a minacciarla. I toni si sono poi scaldati fino a che l'attrice non le ha tirato addosso un bicchiere.



L'avvocato Shepard Kopp ha fatto sapere che Crystal non era ubriaca e che sarebbe stata provocata dall'altra donna prima dell'aggressione. La stessa Hunt ha inoltre dichiarato che prima dell'accaduto avrebbe chiesto più volte alla security di portarla fuori per i suoi atteggiamenti minacciosi, ma che non avrebbero provveduto ad allontanarla dal locale.