La "Cortigiana" nuda su Playboy

08:38 - L'attrice tedesca Alexandra Neldel sta conquistando gli italiani con la mini-serie di Canale 5 "La Cortigiana", ambientata nella Germania del '400. La bella Alexandra, però, non è sempre stata coperta da abiti principeschi. Nel 1997, quando aveva soli 21 anni, l'attrice posò infatti senza veli per la copertina tedesca di "Playboy". Uno scatto bollente che le regalò un'improvvisa e inaspettata celebrità.

"La Cortigiana" è un film in tre episodi,che ha già conquistato ben 20 milioni di telespettatori in Europa. La storia è ambientata nella Germania del XV Secolo in un Medioevo tra barbarie e superstizione. La protagonista Marie (Alexandra Neldel) viene accusata ingiustamente di condotta immorale da un signorotto locale, che riesce così ad impossessarsi di tutti i suoi beni.