L'ex Velina Veridiana: "Basta tv, ora mi sposo e divento mamma"

10:18 - Nel 2008 faceva sognare gli italiani ballando sul bancone di "Striscia la Notizia", ma ora Veridiana Mallmann ha chiuso con il mondo dello show-biz. "Non mi garantiva un futuro sicuro - racconta a "Visto" - Volevo svegliarmi la mattina e sapere cosa fare". Dopo aver creato un brand di cosmetici, ora Veridiana pensa a mettere su famiglia con il fidanzato Simone: "Ci sposeremo in Brasile e poi i figli. Sarò una mamma giovane".

"In tv è difficile far uscire il carattere - continua - Ho quindi deciso di mettermi in proprio e per il solo fatto di essere un volto noto ho ricevuto molte proposte".



Ad aiutarla nell'impresa il fidanzato, l'imprenditore Simone Giancola che diventerà presto suo marito: "Dopo un anno e mezzo, lo scorso Natale, mi ha fatto la proposta. Me lo ha chiesto in ginocchio, nella maniera più tradizionale".



Veridiana dirà sì al suo Simone in Brasile e la cerimonia sarà una grande festa. "I festeggiamenti dureranno una settimana - e sul futuro da mamma ammette - La vita senza figli è incompleta. Prima vorrei vivere il mio lavoro e l'amore con mio marito, poi vedremo. Di certo voglio essere una mamma giovane".