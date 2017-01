Kledi Kadiu: "Ecco la mia fidanzata"

10:22 - Aveva confessato che Maria De Filippi lo consiglia sempre sulle fidanzate, adesso che il neo professore di ballo di "Amici" Kledi Kadiu ha trovato l'amore c'è da giurare che ci sia lo zampino della presentatrice: "Ho trovato l'anima gemella, fa il mio stesso lavoro. E' la donna giusta per me, Maria mi ha dato la sua benedizione", racconta a "Visto".

"Maria mi ha sempre consigliato al meglio - racconta - ecco perché questa volta sono sereno". Federica ha 26 anni, è una ballerina, e stanno insieme da otto mesi: "Mi sento molto bene al suo fianco, anche perché capisce le mie necessità e non si sente messa in secondo piano. Capisce bene le mie assenze, le ore in palestra e quelle sui palcoscenici. Prima le donne che frequentavo mi lasciavano perchè non riuscivo a dedicare loro le attenzioni che volevano. Mi accusavano di essere egoista, e di pensare solo a me stesso. E forse era vero". Con Federica però è diverso: "Capita che epr giorni non ci vediamo ma poi recuperiamo il tempo perduto".