Kledi e Anbeta, che ballo passionale!

10:58 - L'amicizia e la stima nata sul palco di "Amici" per Anbeta e Kledi Kadiu è sfociata in collaborazione artistica. I due ballerini, infatti, hanno danzato insieme all'Ambasciata albanese in Italia a Roma per festeggiare il centenario dell'indipendenza e la festa nazionale e ad applaudirli c'era l'inflessibile Alessandra Celentano. Lo spettacolo, "Hera e Par - La prima volta" nasce proprio da una loro idea. Speriamo che non sia l'ultima.