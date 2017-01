Kim Kardashian, sposina in short

10:23 - Non c'è due senza tre. Da poco è diventata mamma e adesso Kim Kardashian è pronta a dire il terzo "sì". Perché pare che il compagno e padre della figlia, North, Kanye West le abbia regalato l'anello ufficiale di fidanzamento, il 21 ottobre in occasione del suo 33esimo compleanno. E per festeggiare la star si è fatta immortalare in short cortissimi, mostrando un fisico ancora "provato" da parto, ma già pronto a tornare in forma.