Kim Kardashiam, décolleté da brividi

13:05 - Scatti sexy per Kim Kardashian, che per assistere alle sfilate della settimana della moda di Parigi ha optato per un long-dress che una scollatura profonda che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Sotto il catwalk Kim ha infatti sfidato le modelle con un abito che copriva a malapena le sue curve esplosive, condividendo poi su le foto su Instagram.



La provocazione ha però diviso i suoi fan. Se alcuni erano incantati dal suo look, altri lo hanno trovato eccessivo perfino per lei, da sempre abituata a far parlare di sé per i suoi outfit sopra le righe.