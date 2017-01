Kendall Jenner, sex tape per i 18 anni

12:22 - Ha appena compiuto 18 anni e in molti sono pronti a scommettere che Kendall Jenner farà parlare molto di sé. Perché la sorellastra di Kim Kardashian, apparsa più volte nel reality di famiglia, oltre ad essere sexy e determinata ha già ricevuto una proposta milionaria per un sex tape. Nel suo passato conta una copertina su "Vogue" in cui mostrava le gambe, ma adesso i media statunitensi la vogliono definitivamente spogliare.

Chissà se Kendall accetterà. Di sicuro con la sensualità che la contraddistingue non farà fatica a conquistare il successo, visto che come le sorelle (Kendall è nata dalla relazione tra Kris Houghton, mamma di Kim, e Bruce Jenner) sogna di diventare una diva dello showbiz. Il fisico mozzafiato c'è, l'interesse mediatico pure. E' nata una stella?