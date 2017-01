Katy Perry, look da lolita supersexy

11:36 - Per una notte Katy Perry è ritornata bambina. La star si è infatti presentata nello studio del talk show di Jimmy Fallon con un look da lolita supersexy. Minigonna di pelle, calzettoni e capelli legati in teneri codini per Katy, che ha sfidato il presentatore al gioco da tavolo "Taboo". Dopo il successo di "Roar", la popstar il prossimo 10 novembre lancerà il suo nuovo singolo dal palco degli Europe Music Awards di Amsterdam.

"Sono così emozionata di ritornare sul palco degli EMA! - ha fatto sapere la Perry in un comunicato - Ho confezionato su misura un'esibizione per il nuovo brano tratto da PRISM che condividerò con i fan di tutto il mondo il prossimo 10 novembre".