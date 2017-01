Katy Perry, bomba sexy dei talent tv

10:53 - La stella di Katy Perry ispira le nuove generazioni di cantanti. La popstar è infatti stata l'ospite speciale della finalissima di "X Factor UK", dove ha stupito il pubblico con un abito dalla scollatura generosa. Ma la cantante di "Roar" ha continuato il suo tour nella tv europea ed è apparsa anche nell'edizione tedesca di "The Voice", prima in versione principessa e poi con un look rock, con minigonna e corpetto a rete.

Per le sue apparizioni Katy ha optato per outfit sexy e divertenti, giocando con la sensualità. Nell'edizione inglese di "X Factor" si è trasformata in una canarina maliziosa, lasciando il décolleté "spiumato" e in bella visita. Per "The Voice" tedesco è invece salita sul palco prima fasciata in un abito bon-ton da reginetta, per poi sfoderare il suo lato più aggressivo optando per una mini scozzese, abbinata ad un corpetto di rete e ad un paio di stiletti rock.