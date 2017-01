Karima di "Amici" presto mamma di una bimba

10:41 - Gravidanza agli sgoccioli per l'ex allieva di "Amici" Karima Ammar, che su Twitter annuncia raggiante il sesso del nascituro: "Buongiorno a tutti!!! È FEMMINA!!!! ...il tempo vola, il giorno del parto piano piano si avvicina, e "noi" siamo... SENZA PAURA!!". In attesa di incontrare la sua piccola, mamma Karima le fa già ascoltare buona musica e si mette in posa a fianco al cd della collega Giorgia.

La gravidanza non ha però tolto energie alla cantante, che sul palco di "Io Canto" si è esibita sulle note del suo singolo "Come in ogni ora" insieme alla giovanissima concorrente Maria Rossella Longo.