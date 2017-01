Karim Capuano:"Mi sono solo difeso"

11:52 - "Mi sono solo difeso. Non volevo fare male a nessuno", inizia così lo sfogo di Karim Capuano nel salotto di "Pomeriggio Cinque". L'ex tronista è apparso scioccato, scosso dall'intera vicenda che lo vede accusato di aver aggredito e quasi staccato a morsi il lobo dell'orecchio dell'amico Remo Rullo. "E' stata legittima difesa", ha continuato Karim, parlando con un filo di voce.

"Non volevo che andasse così ma mi sono difeso. Mi dispiace tanto. Io ho un bellissimo rapporto con Remo, non lo odio, questa situazione per me è ancora incomprensibile". Una tesi, questa, sostenuta anche dal legale di Capuano, spiegando che il suo assistito aveva il volto tumefatto.



A difendere l'ex tronista interviene anche Barbara d'Urso: "Sono dispiaciuta. Karim non ha colpito Remo ma è stato quest’ultimo a scagliarsi contro di lui. E Karim non è un tipo che prende e strappa un orecchio alle persone".