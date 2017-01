Jesus Luz e Agnese, scoppia l'amore

15:00 - Ballando ballando ci si innamora davvero. Sono tante le coppia celebri dello showbiz che dopo la trasmissione tv "Ballando con le stelle" hanno messo su famiglia. Lo sanno bene Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, adesso è il turno di Jesus Luz e Agnese Junkure. L'ex toy boy di Madonna, prima dell'eliminazione, ha infatti baciato pubblicamente la sua insegnante di ballo. Insomma, è scoppiato l'amore.

Il bacio è scoccato sulle note di "She's the One", anche se non è servito a salvarli dall'eliminazione. Già durante le prove Agnese gli aveva sussurrato: "Per me sei diventato una persona molto importante, molto speciale". Mentre Jesus, sul loro futuro insieme, ha sottolineato: "E' una questione nostra". Facendo intendere che la storia continuerà anche lontano dalle telecamere.