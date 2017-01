Jesse Metcalfe e Cara Santana in vacanza a Cancun

13:14 - Fisici statuari e sguardi innamorati per la coppia formata da Jesse Metcalfe e Cara Santana. Lui, moro e bellissimo, è diventato famoso facendo l'amante di Eva Longoria nella serie "Desperate Housewives" e ora si gode la fama interpretando Christopher Ewing in "Dallas". Sorridenti e baciati dal sole, i due si divertono con giochi e coccole nelle acque bianche di Cancun.

Per il Ringraziamento la coppia si è concessa una vacanza tete-a-tete in Messico, lontano dal jet set. Un momento di intimità per i due che, sempre insieme sia sul set che nella vita, hanno iniziato a frequentarsi nel 2009 ed ora sembrano in procinto di sposarsi. Non un amore a prima vista ma più una fiamma "destinata a non spegnersi", come ha dichiarato l'attore in una recente intervista.



Quel che è certo è che l'intesa tra Cara e Jess è palpabile: lui non la perde di vista un secondo. Tra tuffi e passeggiate mano della mano, questa vacanza sembra sempre di più la prova generale della luna di miele.