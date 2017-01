Jennifer Love Hewitt prostituta non convince

09:18 - Jennifer Love Hewitt non convince nei panni della prostituta, così dopo la seconda stagione la serie "The Client List" è stata cancellata. Non sono bastate le scene hot e la promozione in lingerie a far decollare gli ascolti. Che sono precipitati puntata dopo puntata. Non solo. Pare che Lifetime non abbia per niente gradito i capricci della star.

Ufficialmente, a decretare la fine della serie è stato l'auditel, che non ha premiato Jennifer nella seconda edizione. Si è passati infatti da 2,7 milioni a 2 nel giro di poche puntate. Ma il colpo di grazia sarebbero state le incomprensioni tra la produzione e l'attrice, che avrebbe preteso un ruolo anche per il compagno, che a breve la renderà mamma. Adesso avrà tutto il tempo per dedicarsi al primo figlio.