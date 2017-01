Jennifer Lawrence: "Una cameriera ha scoperto i miei sex-toys"

09:55 - Dopo la caduta agli Oscar, ora Jennifer Lawrence ha aggiunto una nuova figuraccia alla sua lista dei suoi momenti imbarazzanti, che riguarda dei sex-toys molto particolari. Ospite dello show "Conan", l'attrice ha svelato cosa le è accaduto una volta in hotel: "Qualcuno per gioco mi regala dei plug, così quando la cameriera è arrivata per pulire la stanza li ho nascosti sotto il letto. Al mio ritorno, però, erano tutti in bella vista".

"Ne ho di tutte le forme e dimensioni, è una lunga storia. Quando sono rientrata in camera ho visto questa magnifica distesa di butt plug ordinati in fila sul mio letto. Avrei voluto lasciare un messaggio sul comodino tipo Non sono miei" ha aggiunto la Lawrence, che non ha però voluto approfondire il motivo di questa strana collezione di giochini erotici dedicati al lato B.