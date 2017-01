29 dicembre 2013 Jennifer Aniston e Courteney Cox, amiche per la pelle al sole di Los Cabos Le due protagoniste di "Friends" continuano a frequentarsi a distanza di anni. Eccole insieme al mare per le vacanze di capodanno Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Sono state le protagoniste di una delle serie più celebri degli anni 90, "Friends", ma Jennifer Aniston e Courteney Cox amiche lo sono davvero e anche dopo tanti anni passano le vacanze insieme. Eccole in questi giorni tra natale e capodanno a rosolarsi al sole di Los Cabos con compagni e amici vari: una Aniston in forma come sempre e una Cox insolitamente ammorbidita nelle forme.

Vacanze vip al sole della California dunque. Jennifer e Courteney sono circondate da attori e registi, come il compagno della Aniston, Justin Theroux, ma anche John Krasinski, la Blunt e il celebre conduttore radiofonico Howard Stern.



E pensare che i bookmaker proprio in queste ore scommettono su una rottura nel 2014 tra la Aniston e Theroux, dando il loro "break up" a 5,00. Dalle foto non si direbbe anche se pare che Jennifer abbia dato l'ultimatum al compagno sulla data della nozze.



Quello che è certo è che lei è in grandissima forma, con un fisico che da una parte cela benissimo i suoi 44 anni e dall'altra spazza via le voci di gravidanza che ormai si rincorrono da anni a mesi alternati. Courteney invece appare un filo appensantita, lei che è sempre stata ultra-secca, ora mostra un fisico più ammorbidito. D'altro canto la Cox ha anche qualche anno di più: reduce dal divorzio da David Arquette (la Aniston è la madrina della loro bambina, Coco Riley), concretizzato a maggio, è sempre stata l'amica "maggiore" di Jennifer, e nel 2014 compirà 50 anni.