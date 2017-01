Italia's Got Talent , via alla semifinale

12:37 - Prima semifinale di "Italia's Got Talent", condotto da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico, giunto alla sua quinta edizione. Sabato 26 ottobre in prima serata e in diretta su Canale 5 arrivano i primi 18 semifinalisti più abili, i più talentuosi, i più bravi, i più variegati e originali numeri di talento a calcare le scene sul palco del Teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma.

Per ogni gruppo di talenti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto (al numero 894100 da telefono fisso o al numero 47300 tramite sms) e decidere chi passa direttamente alla finalissima che si disputerà sempre in diretta su Canale 5 il 9 novembre. Per ogni gruppo, tra il secondo e il terzo classificato al televoto sarà la giuria formata dalla triade Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi a decidere chi passa alla finale.