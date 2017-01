Italia's Got Talent, verso la finalissima con l'ottava vittoria a suon di ascolti

Tgcom24 >

11:36 - "Italia's Got Talent", lo show del sabato sera di Canale 5, conquista un'altra serata, l'ottava consecutiva, e si avvia verso la finale a suon di ascolti. La seconda semifinale ha raccolto 5 milioni 170 mila telespettatori, pari a uno share del 23.72%, in una serata comunque difficile per la concorrenza anche degli anticipi di serie A.

Questi i nomi degli ultimi finalisti:



Samuel Barletti - Ventriloquo

Andrea Sestieri - Illusionista

Luca Contoli - Bmx Flatland

Mara Martini Ballerina

Stefania Berton e Ondrej Hotarek - Pattinatori Sul Ghiaccio;

I Musicomici - Musicisti

Vanni Oddera e Davide Rossi - Moto Acobatiche

Alexandr Magala - Acrobata Estremo

Francesco Nicolosi - Musicista (Violino)

Alessandro Bruno Martignoni - Bolle di sapone

Antonio Sisca - Ballerino

Jason Enygma - Escapologo