Italia's Got Talent: ecco i 36 semifinalisti

14:39 - È ancora successo per "Italia's Got Talent" che, con la puntata di sabato 19 ottobre, ha ottenuto uno share medio del 27.26% pari a 5 milioni 870 mila telespettatori, staccando lo show di RaiUno di quasi 2 milioni di spettatori e di 8 punti percentuali. Sono stati scelti i 36 talenti che, passati alle fasi finali, si disputeranno un posto per la vittoria finale.

ECCO L'ELENCO DEI SEMIFINALISTI



Trampo Brothers - Acrobati

Kai Leclerc - Illusionista

Samuel Barletti - Ventriloquo

Benjamin Delmas - Mago/Illusionista

Xteam - Acrobasket

Heroes Diving Team - Tuffi

Marcello Ciccolessi - Aereo Telecomandato

Vanni Oddera E Davide Rossi - Moto Acobatiche

Stefania Berton E Ondrej Hotarek - Pattinatori Ghiaccio

Alexandr Magala - Acrobata Estremo

Antonino Storniolo - Arti Marziali

Xcube 3d - Videoproiezioni

Hdemy Cru - Gruppo Ballo

I Marilù - Gruppo Musicale

Martina Ragone E Milo Calza - R&R Acrobatico

Erica Loi - Canto

Massimo Contati - Magia Comica

Les Moldaves - Giocolieri/Acrobati

Francesco Nicolosi - Musicista (Violino)

Stefano Brutti - Musicista (Didjeridoo)

Men At Work - Promoter

Maria Prosperi - Canto Lirico

Ewan Colsell - Giocoliere

The Beat Brothers - Cabaret

Sos E Victoria Petrosyan - Trasformisti

Alessandro Bruno Martignoni - Bolle Di Sapone

Antonio Sisca - Ballerino

Bruna Vero - Recitazione

Andrea Sestieri - Illusionista

Manuela Badessi e Erika Lombardelli - Pole Dance

Rudi Macaggi - Acrobati

Jason Enygma - Escapologo

Matteo Colucci - Comico

Zoran Madzhirov - Musicista (Suona Bottiglie)

I Musicomici - Musicisti

Luca Contoli - Bmx Flatland (Bicicletta)