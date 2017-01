Italia's Got Talent domina lo share

12:15 - E' ancora un sabato di festa per Canale Cinque. Nonostante il grande calcio infatti Italia's Got Talent si aggiudica la prima e la seconda serata per il settimo sabato consecutivo. 24.86% di share e 5 milioni e 146 mila telespettatori per la prima semifinale della quinta edizione del talent show presentato da Belen Rodriguez e Simone Annichiarico.

Netto distacco dal competitor Rai Uno, che segna 4.365.000 spettatori e il 21,17% di share, con Ballando con le stelle. Grazie al televoto e alla giuria, composta come sempre da Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi sono stati scelti i primi 6 finalisti, in vista della finale del 9 novembre: Francesco Nicolosi, musicista (violino), Vanni Oddera e Davide Rossi con le loro moto acrobatiche, Jason Enygma, escapologo, Alessandro Martignoni con le bolle di sapone, Alexandr Magala, acrobata estremo e infine Antonio Sisca, ballerino.